В Израиле предъявлено обвинение 29-летнему жителю Петах-Тиквы, который является выходцем с Украины. Мужчину подозревают в нападении на 40-летнюю горожанку, которую он ошибочно принял за русскую эмигрантку.
Инцидент произошел в начале недели. В результате нападения женщина получила травму лица. Ей потребовалась медицинская помощь.
В действительности потерпевшая тоже оказалась украинской репатрианткой.
На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали подозреваемого, сообщает newsru.com.
Комментарии
- Побег из грузовика: шведский водитель потерял по дороге тысячу кур
- В Китае мужчина получил полгода тюрьмы за кражу и убийство лебедя
- Начальника одесских тюремщиков обвиняют в организации акции устрашения в СИЗО
- Отец продал 11-месячного сына за 360 долларов, чтобы опохмелиться
- Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам
- В США продают дом у кладбища с "тихими соседями"
- Московские подростки избили сверстницу и сняли это на видео
- На Шри-Ланке крокодил растерзал британского журналиста
- В Британии умер старейший в мире кот
- Воры в форме полицейских украли у 97-летней парижанки 10 слитков золота и украшения
- "Первый канал" отказывается от программы "Жди меня"
- Прощай, Cassini: зонд передал последний сигнал и сгорел в атмосфере Сатурна
- США призвали Россию и Китай воздействовать на КНДР
- Ученые назвали место падения пролетевшего над Петербургом болида
- В США массово разворовывают "Фольксвагены" с автомобильного кладбища
- Ученые доказали способность викингов «видеть» сквозь облака
- Редких белоснежных жирафов заметили в Кении. ВИДЕО
- Женщина ограбила банк и отправилась домой на такси
- Столичный житель угрожал ножом продавщице в магазине на Буюканах
- Иномарка с женщиной и ребенком рухнула с 4-го этажа московского паркинга
- Вода пропала: "Ирма" забрала океан у Багамских островов
- Задержаны столичные чиновники за незаконное присвоение земель в центре Кишинева
- Порошенко прокомментировал прорыв Саакашвили
- Air Moldova вошла в топ авиакомпаний СНГ с самой вкусной едой на борту
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW