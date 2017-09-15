ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.

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