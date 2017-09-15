Топ-менеджер BMW назвал новый пикап Mercedes-Benz ужасным

В Mercedes решились на смелый шаг, выпустив не совсем типичную для этой марки модель в кузове пикап. "Коллеги по цеху" усилия компании оценили скептически: в руководящих кругах BMW заявили, что разочарованы работой конкурентов, при этом не исключено, что у баварцев тоже появится подобная модель.

Нелицеприятную характеристику пикап X-Class получил от старшего вице-президента BMW, ответственного за рынки Азии и Южной Африки, Хендрика фон Кюнхайма. Как он заявил в интервью изданию Motoring, пикап получился просто ужасным, а от компании уровня Mercedes-Benz следовало ожидать чего-то более убедительного, поскольку они умеют делать фантастические автомобили.

Кюнхайм также отметил, что не одинок в своем мнении: в частности, многие представители автомобильных СМИ в той же Австралии отмечали, что X-Class получился слишком дешево выглядящим, "пластмассовым" и совсем не "мерседесовским".



При этом велик шанс того, что BMW еще покажет конкурентам из Штутгарта, как надо делать пикапы. Кюнхайм признался, что лично продвигает идею создания такой модели и даже показал свой чехол для телефона, на котором изображен рендер пикапа BMW, - как напоминание о приоритетных задачах. Ведь в регионе, за который ответственен Кюнхайм, такой тип автомобилей весьма популярен.



Кюнхайм признался, что проект пикапа BMW уже находится на стадии обсуждения, передает Вести.ру. Правда, утилитарных модификаций такой модели, скорее всего, не будет: баварцы сделают упор на динамичные и люксовые версии. Между тем X-Class представлен как в люксовом варианте, так и в версии "рабочей лошадки".



Автомобиль построен на лестничной раме Nissan Navara, от него же взята и пара базовых моторов - бензин и дизель - а топовый 3-литровый дизельный агрегат Mercedes-Benz взял из собственной гаммы.