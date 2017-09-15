Побег из грузовика: шведский водитель потерял по дороге тысячу кур

В Швеции около тысячи кур непонятным образом сбежали из перевозившего их грузовика во время движения. Водитель при этом не заметил пропажи и узнал о случившемся лишь через несколько часов.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на шоссе 108 между городами Персторп и Одерлюнга на юге страны. Потерявшиеся несушки заполонили участок шоссе на протяжении примерно семи километров, многие из них погибли, передает Вести.ру.

Полиция смогла найти водителя лишь через три часа. Ему пришлось вернуться на место происшествия и вместе с сотрудниками компании, которой принадлежал груз, заняться сбором кур.