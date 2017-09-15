Обнаружена самая темная планета

Исследователи Университета Макгилла и Университета Эксетера обнаружили необычные свойства экзопланеты WASP-12b, которая, как оказалось, практически не отражает солнечный свет. Статья на эту тему была опубликована в научном издании Astrophysical Journal Letters.

Планета, по мнению астрономов, является самой темной в своей галактике и отражает только 0,6% света своей звезды.

"Подобный уровень альбедо является крайне низким для любого небесного тела, и он говорит о том, что эта планета является более черной, чем новый асфальт", - отметил ученый из университета Макгилла в Монреале Тейлор Белл.

По подсчетам специалистов, планета расположена в 1400 световых годах от Земли. При этом, ее размеры могут в два раза превышать размеры Юпитера, а температура поверхности - достигать 2600 градусов Цельсия, пишет korrespondent.net