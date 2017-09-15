Безработный парень ограбил кишиневца на Ботанике

52-летний кишиневец обратился в полицию, сообщив, что в ночь на 9 сентября у него украли мобильный телефон стоимостью 7000 леев.

Инцидент произошел на пересечении улицы Индепенденцей с бульваром Траяна на Ботанике. Когда мужчина возвращался домой, неизвестный вырвал у него телефон из рук и скрылся, передает noi.md.



В ходе расследования полиция выявила подозреваемого. Это 22-летний уроженец Каушанского района, который снимает в Кишиневе квартиру и не работает. На допросе он признал свою вину и сообщил, что продал мобильный телефон незнакомому человеку.



Подозреваемый находится под следствием за грабеж. Ему грозит штраф от 11000 до 17 000 леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет.