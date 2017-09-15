В Кишиневе заработал первый в Молдове строительный 3D-принтер

В Кишиневе запустили первый в Молдове строительный 3D-принтер, способный печатать малые архитектурные формы, элементы домов, сооружений и бетонных конструкций.

Рабочая поверхность принтера составляет 32 кв. м. (8 х 4 м.). На нем уже напечатано несколько готовых конструкций с красящим пигментом, передает noi.md.

Строители надеются, что смогут участвовать в муниципальных тендерах по изготовлению малых архитектурных форм.