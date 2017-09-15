На выходных перекроют движение на кругу у ТЦ Atrium и Grand Hall

Круговое движение в кольцевой зоне бульвара Константина Негруци – бульвара Димитрия Кантемира - улицы Албишоара - бульвара Ю. Гагарина будет приостановлено в субботу, 16 сентября, с 9.00 часов утра и до следующего дня в 14.00 часов. Ограничения введены в связи с выполнением работ по модернизации кругового движения.

Во время произведения работ троллейбусы №№. 4, 8 и 17 будут перенаправлены с бульвара Штефана чел Маре на улицу Чуфля-Виадук. Движение троллейбуса по маршруту № 5 будет приостановлено. Маршрут троллейбуса № 20 будет сокращен до бульвара Дечебала, а троллейбуса № 28 - до улицы Чуфля.



Водителям, пересекающим данную территорию, предлагается придерживаться временной дорожной сигнализации, сообщает IPN

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