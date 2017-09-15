"Приднестровье может стать ареной вооруженного конфликта между Россией и НАТО"

Приднестровье может стать ареной ограниченного вооруженного конфликта между Россией и НАТО. Так считает кафедры международной безопасности МГУ Алексей Фененко. Эксперт убежден, что отношения Москвы и Североатлантического альянса будут ухудшаться.

Как сообщает publika.md, болевыми точками, кроме Приднестровья, он назвал Южную Осетию и акваторию Балтийского моря. Также Фененко заявил, что не верит в пацифистские заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, так как практических шагов за ними не следует.



В прошлом месяце Кишинев отправил в ООН письмо с просьбой внести в повестку следующей генеральной ассамблеи, которая пройдет в октябре в Нью-Йорке, вопрос о выводе российских войск из Молдовы.



