Смертельный обгон: один человек погиб в результате аварии возле Олишкан

Один человек умер, а второй находится на грани жизни и смерти после того, как их автомобиль столкнулся с другой машиной.

ДТП произошло этим утром, 15 сентября, около 09:00 на 23-м км трассы R-9, недалеко от населенного пункта Олишканы, сообщает today.md.

По информации полиции, авария произошла по вине 30-летнего водителя автомобиля марки Mercedes. Он совершил обгон в запрещенном месте, в результате чего его автомобиль врезался в ехавшую навстречу машину марки Ford.

В столкновении погиб 24-летний мужчина, который сидел за рулем Ford. Он скончался через некоторое время после того, как его доставили в больницу.

Пассажир, ехавший с ним находится при смерти. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами в районную больницу Шолданешт.

Результаты алкоскопического тестирования водителя Mercedes'a показали, что мужчина не употреблял спиртные напитки. Ему грозит уголовное дело.





