На выходные синоптики прогнозируют жаркую погоду

Бархатный сезон в разгаре. На выходные синоптики прогнозируют жаркую погоду. Днем и в субботу и в воскресенье воздух прогреется до 34 градусов. Ночью тоже будет довольно тепло - не ниже 15-ти с плюсом.

Осадков не ожидается, поэтому желтый код в связи с гидрологической засухой остаётся в силе. По меньшей мере до воскресенья. А вот предупреждение о повышенной пожарной опасности действительно до 19 сентября.



В середине следующей недели температура воздуха начнет опускаться.







Комментарии

Другие новости