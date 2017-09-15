Болид, пролетевший в ночь на 12 сентября над Санкт-Петербургом и рядом других городов России, мог закончить свой путь в районе озера Селигер в Тверской области, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).
Рассчитать примерную траекторию «питерского болида» российским ученым и их финским коллегам удалось благодаря множеству опубликованных в социальных сетях видеозаписей его полета и данным финской болидной сети, передает РБК.
По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, изначально болид был примерно метрового диаметра и весил около одной тонны, однако еще в воздухе он развалился на множество фрагментов, так что до Земли долетели только небольшие осколки.
«Финские коллеги заняты вычислением вариантов рассеивания, поэтому точное место падения еще не установлено. Предварительно, это район озера Селигер. Нам еще предстоит построить траекторию полета», — рассказал Гроховский.
Небесное тело, которое пролетело над западной частью России, могло упасть в 100 километрах от того места, где его наблюдали, сказал заведующий Звенигородской обсерваторией Института астрономии РАН Сергей Барабанов. По его словам, невозможно установить, из чего состояло небесное тело и откуда оно прилетело, пока его не найдут.
«Через всю территорию страны он пролететь не может, если его наблюдали в западной части. Сгорел он в атмосфере или приземлился на землю, зависит от состава небесного тела и свойств атмосферы, на какой высоте он летел», — добавил ученый.
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авторы DW