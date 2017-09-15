США призвали Россию и Китай воздействовать на КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, заявил, что Россия, как крупнейший наниматель рабочих из КНДР, должна повлиять на ситуацию с северокорейскими ракетными пусками. В пятницу по инициативе США и Японии состоится заседание Совбеза ООН по Корее.

Пхеньян в пятницу опять запустил ракету над Японией, которая пролетела над островом Хоккайдо, прежде чем приземлиться в Тихом океане.

Тиллерсон призывает Китай и Россию к "конкретным мерам" с целью повлиять на Северную Корею.

"Китай поставляет в КНДР почти всю ее нефть. Россия больше всех остальных пользуется наемным трудом северокорейских рабочих", - говорится в заявлении Тиллерсона.

"Китай и Россия должны дать понять, что не приемлют эти безрассудные пуски ракет, и принять меры", - заявил Тиллерсон.

По инициативе США и Японии в пятницу состоится встреча Совета безопасности ООН, сообщает ВВС.

Япония "не приемлет таких провокационных и опасных действий", заявил премьер-министр Синдзо Абэ. Ракета упала в море примерно в двух тысячах километров к востоку от острова Хоккайдо.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин призвала решать проблему КНДР мирным путем, также осудив запуск. То, что Китай хочет решить проблему, не должно вызывать сомнений, так как страна многим жертвует ради выполнения резолюции Совбеза, передает агентство Рейтер слова представителя МИД Китая.