О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
США призвали Россию и Китай воздействовать на КНДР
// фото: Газета.ру
15:03, 15 Sep 2017
просмотров 12 | комментариев 0

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, заявил, что Россия, как крупнейший наниматель рабочих из КНДР, должна повлиять на ситуацию с северокорейскими ракетными пусками. В пятницу по инициативе США и Японии состоится заседание Совбеза ООН по Корее.

Пхеньян в пятницу опять запустил ракету над Японией, которая пролетела над островом Хоккайдо, прежде чем приземлиться в Тихом океане.

Тиллерсон призывает Китай и Россию к "конкретным мерам" с целью повлиять на Северную Корею.

"Китай поставляет в КНДР почти всю ее нефть. Россия больше всех остальных пользуется наемным трудом северокорейских рабочих", - говорится в заявлении Тиллерсона.

"Китай и Россия должны дать понять, что не приемлют эти безрассудные пуски ракет, и принять меры", - заявил Тиллерсон.

По инициативе США и Японии в пятницу состоится встреча Совета безопасности ООН, сообщает ВВС.

Япония "не приемлет таких провокационных и опасных действий", заявил премьер-министр Синдзо Абэ. Ракета упала в море примерно в двух тысячах километров к востоку от острова Хоккайдо.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин призвала решать проблему КНДР мирным путем, также осудив запуск. То, что Китай хочет решить проблему, не должно вызывать сомнений, так как страна многим жертвует ради выполнения резолюции Совбеза, передает агентство Рейтер слова представителя МИД Китая.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...