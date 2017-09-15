"Первый канал" отказывается от программы "Жди меня"

Контракт «Первого канала» с телекомпанией «ВИD» на производство программы «Жди меня» не будет подписан, сообщил РБК источник на «Первом канале» и подтвердил другой источник, близкий к переговорам.

По словам собеседника РБК на «Первом канале», контракт на производство другой популярной программы производства «ВИD» — «Поле чудес» –​ переподписан.

«С «Поле чудес» все в порядке. Контракт по ней был продлен, как это делается автоматически на протяжении последних 20 лет», — пояснил он.

Как пояснил РБК источник на «Первом канале», основная причина непродления контракта с «ВИD» на производство «Жди меня» — «кадровая политика новой команды программы». «Они [новая команда «Жди меня»] уволили без согласования с «Первым каналом» ведущего программы Александра Галибина. И на данный момент производитель не представил кандидатуру ведущего, которая бы устроила «Первый канал», — сообщил он, добавив, что в результате было принято решение не продлевать контракта с «ВИD» на производство программы.



Источник рассказал РБК, что телекомпания выдвигала на роль ведущего «Жди меня» кандидатуру актера и продюсера Сергея Жигунова, но «Первый канал» ее отверг.



«Шоу больше не будет выходить в эфире «Первого канала», — уточнил другой источник РБК. — 15 сентября в эфире будет повтор одного из старых выпусков». Он подтверждает, что «конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы».