В столице столкнулись два автомобиля

Очередная авария произошла в центре столицы, на пересечении бульвара Штефан чел Маре и улицы Сфатул Цэрий.

Невнимательность водителей и пренебрежение правилами дорожного движения зачастую приводят к печальным последствия.

Сегодня, 15 сентября, после полудня, в Кишиневе, на бульваре Штефана чел Маре, произошло столкновение двух автомобилей. Информация была опубликована в социальных сетях, пишет point.md

Согласно опубликованным фото, на место происшествия прибыли стражи порядка, однако никаких деталей пока неизвестно. Подробности выясняются.