59-летний мужчина, резидент города Мольано, будет вынужден заплатить штраф в размере 30 тысяч евро за попытку дать взятку итальянскому полицейскому.
По информации итальянской прессы, 4 января 2014 года, гражданин Молдовы был остановлен патрульной полицией для проведения обычной проверки, передает tv8.md.
Органы правопорядка зафиксировали незначительное нарушение правил.
Ошибкой мужчины стала попытка подкупить одного из полицейских. Молдаванин предложил сотруднику правоохранительных органов 50 евро, чтобы он оставил без внимания его проступок.
По факту дачи взятки сотруднику правоохранительных органов было открыто уголовное дело. Суд постановил, чтобы гражданин Молдовы был оштрафован на 30 тысяч евро, пишет point.md
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW