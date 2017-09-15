Каждый год ВОЗ и прочие здравоохранительные службы ООН публикуют в журнале Lancet отчеты, посвященные тому, какие болезни и проблемы со здоровьем сегодня беспокоят человечество и сколько лет жизни они отнимают. Отчеты служат своеобразным руководством к действию для политических органов ООН и здравоохранительных служб отдельных стран.

В этом году авторы сделали упор не на болезни, порожденные проблемами в работе организма самого человека или плохими условиями жизни, а на различные вирусные, бактериальные и паразитические инфекции. Для составления картины их эволюции за последние 40 лет ученые собрали и проанализировали медицинские архивы из 147 стран мира, передает РИА Новости.

На долю инфекций в среднем приходится примерно 19,4% смертей, произошедших за эти годы, и их общее число постепенно растет. Ученые связывают это с ухудшением стандартов здравоохранения и резким ростом населения в развивающихся странах.

Лидирующую роль, к некоторому удивлению самих авторов отчета, занял вирусный гепатит — в последние годы он унес жизни примерно 1,34 миллиона людей. Причиной их смерти была не только сама болезнь, но и связанные с ней цирроз и рак печени, а также прочие осложнения. Второе место занял туберкулез с 1,2 миллиона смертей, третье — ВИЧ, убивший примерно миллион человек, а четвертое — малярия (719 тысяч жертв).