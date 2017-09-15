В Google Chrome запретят автоматический запуск видео со звуком

Google объявила о запрете автоматического запуска видео, которое включается со звуком, в Google Сhrome. Функция появится в версии Chrome 64 с января 2018 года.

С указанного момента Google Chrome будет разрешать автовоспроизведение, только если пользователь браузер сам «обратит внимание» на видео. Компания не будет запрещать сайтам воспроизводить ролики, в которых звук отключён.

Функция будет работать как в десктопной, так и мобильной версии браузера. The Next Web подчеркнул, что запрет в том числе затрагивает рекламу со звуком.

По мнению компании, это должно избавить пользователей от «нежелательных шумов», а также использования трафика и потребления энергии устройства без согласия пользователя. Также, начиная с Chrome 63, в настройках браузера появится возможность отключения звука для отдельных сайтов.

Автозапуск видео и аудио полностью отключат в новой версии браузера Safari в готовящейся к выходу macOS High Sierra. Пользователю оставят возможность включить плеер, передает tjournal.ru.