СМИ нашли "самого невезучего путешественника"

Британец Джек Пейдж провел последнее десятилетие, разъезжая по экзотическим местам по всему миру. Он говорит, что неудача, кажется, сопровождает его везде, куда он идет.

Во время путешествия на Борнео 29-летний турист и его девушка Элис застряли на несколько дней на острове, «где не было ничего, кроме закрытого магазина». Правда, у путешественников оставались кое-какие запасы продовольствия. Пара отправилась на поиски воды, а когда вернулась к месту стоянки, обнаружила, что их еда была съедена местными ящерицами. Молодые люди едва дотянули до того момента, когда за ними приехала лодка, передает Моя планета.

В середине 23-дневного похода на Эверест в апреле 2016 года Пейдж был поражен тяжелым случаем лямблиоза, паразитарной инфекции пищеварительной системы. На лекарство его организм тоже отреагировал плохо. «Я искренне думал, что умру там», — говорит Джек.

Во время путешествия по Мьянме его поезд сошел с рельсов. Туристы застряли на 36 часов. Группа британцев вела себя настолько вызывающе, что местный солдат чуть не пристрелил их, рассказывает Джек, уточняя, что поведение соотечественников его тоже раздражало.

Наконец, в Киеве его задержали на акции протеста. Британцу показалось забавным, что участники демонстрации бросали картошку в здание парламента, оцепленного полицией, и он начал это фотографировать. Тогда стражи порядка схватили его и потребовали удалить снимки.

Джек, в отличие от тех, кому он рассказывает свои истории, не считает себя неудачником. Он говорит, что пляжный отдых ему не по душе. Так что теперь он мечтает посетить Афганистан.