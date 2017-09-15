Полиция Лондона сообщила о попытке похищения принца Георга

Вчера британские СМИ сообщили о том, что рядом со школой Thomas’s School, в которой учится принц Георг, задержали женщину, подозреваемую в попытке похищения наследника британского престола. Чуть позже эту информацию подтвердила полиция Лондона.

Правоохранительные органы арестовали 40-летнюю женщину, которая пыталась проникнуть в учебное заведение.

«Женщина была арестована в непосредственной близости от школы и доставлена в полицейский участок на юге Лондона, где она остается под стражей», — заявили в полиции, добавив, что сейчас в школе проверяют систему безопасности. Принц Георг не пострадал, сообщает elle.ru.

По данным зарубежной прессы, у женщины диагностировали психическое отклонение.

Напомним, что сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма начал свое обучение в школе только на прошлой неделе.