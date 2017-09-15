Бейонсе впервые вышла в свет после вторых родов

Американская певица Бейонсе, которая в июне этого года родила близнецов, впервые вышла в свет после этого радостного события. Артистка вместе со своим супругом посетила благотворительный бал Рианны Diamond Ball-2017 в Нью-Йорке, передает The Daily Mail.

Издание отметило, что певца выбрала несколько неудачный наряд в этот вечер. Она облачилась в платье, смело оголяющее бедро, и при этом неумышленно акцентировав внимание на своем корректирующем белье.

Кроме того, наряд позволял заметить, что певица Бейонсе заметно поправилась после родов, пишет korrespondent.net