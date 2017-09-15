Украинец переплыл Дунай, чтобы найти работу в Румынии

В Румынии пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно попасть в страну, чтобы найти работу.

По информации ведомства, в ночь на 14 сентября возле села Чаталкиой пограничники заметили мужчину, который шел по берегу реки.

Когда его остановили, оказалось, что у него нет документов, удостоверяющих личность. Позже удалось выяснить, что задержанный – 29-летний гражданин Украины.

Мужчина рассказал, что переплыл Дунай с сумкой и намеревался найти в Румынии работу, пишет korrespondent.net

Румынские пограничники подготовили протокол о незаконном пересечении границы и передали мужчину властям Украины для продолжения расследования.