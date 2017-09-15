Samsung вкладывает 300 млн долларов в беспилотные автомобили

Samsung запускает инвестиционный фонд объемом $300 млн, который будет оказывать финансовую поддержку автомобильным стартапам и проектам. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает Оne gadget.

Отмечается, что в компании появятся специальные подразделения для разработки автономных технологий. Этот новый блок будет построен внутри гиганта звуковых технологий Harman, который Samsung приобрел за 8 миллиардов долларов в конце 2016 года.

Его цель – создание технологической платформы сверху донизу, которую автопроизводители могут включать в свои автомобили, чтобы запускать все: от информационно-развлекательных и самостоятельных возможностей, сообщает korrespondent.net.