Число пострадавших в лондонском метро увеличилось до 22 человек

С 18 до 22 человек увеличилось число пострадавших при взрыве в лондонском метро, сообщает сайт Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS).

После теракта в вагоне на станции Parsons Green скорые развезли в больницы 18 пассажиров (в основном с ожогами различных частей тела). После инцидента еще 4 человека обратились к врачам самостоятельно. Жизнь пациентов вне опасности, отмечает NHS, пишет vesti.ru.

Взрыв произошел в 08:20 (10:20 мск) 15 сентября, когда большинство лондонцев едет на работу. В вагоне поезда взорвалось белое ведро из-под майонеза, начиненное самодельной взрывчаткой. Как считают эксперты, взрывное устройство сдетонировало не полностью, этим и объясняется отсутствие жертв среди пассажиров подземки.

Скотленд-Ярд считает произошедшее терактом. Сведений о пострадавших в метро россиянах не поступало. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за акт насилия.