Экономика Молдовы сохраняет тенденцию роста

Экономика Республики Молдова сохраняет тенденцию роста. Национальное бюро статистики предоставило данные за первое полугодие 2017 года, в которых показано увеличение валового внутреннего продукта на 2,8%.

По официальным данным, наибольший вклад в ВВП был зафиксирован в торговле, где зарегистрировано увеличение на 21%. Второе место занимает промышленность, которая выросла на 15,3%. На третьем месте сектор информационно-коммуникационных технологий с 6,4%.

В этом году власти прогнозируют рост ВВП на 4,5%.