Дмитрий Медведев, Михай Тудосе и Владимир Гройсман находятся в Молдове

Полные тезки знаменитых политиков всего мира проживают в Молдове. По данным статистики, в республике есть полные тезки премьеров России, Румынии и Украины. Также в стране проживают граждане с фамилиями глав кабинетов министров Германии, Болгарии и Казахстана.

Таким образом, в Молдове есть человек по имени Дмитрий Медведев. Также зовут российского премьера, которому в четверг исполнилось 52 года. В нашей стране проживает один Владимир Гройсман — полный тезка главы украинского кабмина. Есть в республике и Михай Тудосе. Такое же имя носит премьер Румынии.

В Молдове также проживают три человека с фамилией канцлера Германии Ангелы Меркель, 321 молдаванин с фамилией болгарского премьера Бойко Борисовым, два человека — с фамилией главы кабмина Казахстана Карима Масимова, пишет sputnik.md.





