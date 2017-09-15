Мужчина с молотком напал на прохожих во Франции

Две женщины находятся в критическом состоянии в больнице в результате нападения мужчины с молотком на прохожих в городе Шалон-сюр-Саон во Франции. Во время нападения одетый в черное преступник выкрикивал "Аллах акбар".

Инцидент произошел в районе полудня 15 сентября. Преступник сначала напал на прохожую на улице, а затем на женщину, сидевшую на скамейке в парке, сообщает Le Journal de Saone-et -Loire.

Шалон-сюр-Саон расположен на востоке Франции, в 75 километрах к северу от Лиона. Злоумышленнику удалось скрыться, его разыскивает полиция при помощи вертолета, пишет vesti.ru

Ранее сообщалось, что в Париже мужчина с ножом напал на военнослужащего на одной из станций метро. В результате атаки никто не пострадал, преступника удалось задержать.