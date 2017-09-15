В Пакистане родственники предали так называемому "убийству чести" пару молодых людей, которые влюбились друг в друга и сбежали от своих семей. Казнь была совершена при помощи электричества.
Следы электрических разрядов и других пыток были найдены на телах 15-летней девушки и 17-летнего юноши после того, как их эксгумировали во время следствия в Карачи, сообщает Evening Standard.
Влюбленные сбежали от родных в августе 2017 года, чтобы пожениться без ограничений, накладываемых на них традиционными племенными обрядами. Однако родственникам удалось найти пару, после чего старейшины деревни приняли решение умертвить влюбленных, чтобы смыть бесчестье.
Ранее сообщалось, что в Пакистане по приговору деревенского совета изнасиловали 17-летнюю девушку за аналогичное преступление, совершенное еебратом.
Комментарии
- В России в банке с консервированной кукурузой обнаружили голову голубя
- На востоке Москвы из пруда достали тонущего лося. ВИДЕО
- Тимошенко расплела косу
- Украинец переплыл Дунай, чтобы найти работу в Румынии
- СМИ нашли "самого невезучего путешественника"
- Побег из грузовика: шведский водитель потерял по дороге тысячу кур
- В Израиле украинец избил соотечественницу, приняв ее за русскую
- В Китае мужчина получил полгода тюрьмы за кражу и убийство лебедя
- Начальника одесских тюремщиков обвиняют в организации акции устрашения в СИЗО
- Отец продал 11-месячного сына за 360 долларов, чтобы опохмелиться
- В Кагуле обокрали храм святых архангелов Михаила и Гавриила
- В Европарламенте создали группу дружбы с Молдовой
- В России в банке с консервированной кукурузой обнаружили голову голубя
- Британских педофилов будут вынюхивать служебные собаки
- На востоке Москвы из пруда достали тонущего лося. ВИДЕО
- Дмитрий Медведев, Михай Тудосе и Владимир Гройсман находятся в Молдове
- Мужчину избили битами во дворе собственного дома на Буюканах
- Определен самый смертоносный вирус на Земле
- Главную площадь столицы в воскресенье перекроют
- В Израиле украинец избил соотечественницу, приняв ее за русскую
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW