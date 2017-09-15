Родственники казнили электричеством пару влюбленных подростков

В Пакистане родственники предали так называемому "убийству чести" пару молодых людей, которые влюбились друг в друга и сбежали от своих семей. Казнь была совершена при помощи электричества.

Следы электрических разрядов и других пыток были найдены на телах 15-летней девушки и 17-летнего юноши после того, как их эксгумировали во время следствия в Карачи, сообщает Evening Standard.

Влюбленные сбежали от родных в августе 2017 года, чтобы пожениться без ограничений, накладываемых на них традиционными племенными обрядами. Однако родственникам удалось найти пару, после чего старейшины деревни приняли решение умертвить влюбленных, чтобы смыть бесчестье.

По имеющейся информации, после возвращения юноши и девушки в свои дома их семьи договорились поженить несостоявшихся беглецов, однако совет деревенских старейшин все-таки принял решение казнить пару, чтобы преподать урок другим, сообщает vesti.ru.

Ранее сообщалось, что в Пакистане по приговору деревенского совета изнасиловали 17-летнюю девушку за аналогичное преступление, совершенное еебратом.