На востоке Москвы из пруда достали тонущего лося. ВИДЕО

Спасатели вытащили из пруда в районе Выхино на востоке Москвы тонувшего там лося. Перед этим животное несколько часов бродило улицам, избегая полицейских и став причиной пробки. Многочисленные фото и видео с сохатым пешеходом очевидцы массово публиковали в соцсетях.

Правоохранителям даже удалось сначала поймать лося, но он вырвался от них и забежал в Большой Графский пруд на Вешняковской улице. У спасателей получилось прижать сохатого надувными лодками и отбуксировать к берегу. Далее лося вытащили на берег, пишет vesti.ru

Каким образом лось оказался в густонаселенном городском квартале, непонятно. Известно, что в расположенном неподалеку Кусковском лесопарке эти животные не водятся.