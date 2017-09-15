Британских педофилов будут вынюхивать служебные собаки

На службу в полицию Великобритании поступили две первые служебные собаки, натренированные специально на поиск компьютерного оборудования. С их помощью правоохранители намерены изобличать педофилов, прячущих детскую порнографию на внешних жестких дисках.

Спаниеля Твида и лабрадора Роба будут задействовать при обысках в домах лиц, подозреваемых в распространении незаконных изображений, сообщает Sun.

Четвероногие сыщики прошли курс обучения в ФБР и специально натренированы на улавливание запаха химиката, который используется для охлаждения чипов памяти в компьютерном оборудовании. Найденные ими детали будут затем изучаться на предмет содержания детской порнографии.

Животные будут работать в полицейских управлениях графств Девон и Корнуолл, однако при необходимости их планируется командировать и в другие части страны. Твид уже успел поучаствовать в одной из операций в Эссексе, успешно найдя несколько вещественных доказательств при обыске, пишет vesti.ru.