В России в банке с консервированной кукурузой обнаружили голову голубя

В банке с консервированной кукурузой, которую выпускает ОАО "Белгородские молочные продукты", обнаружили голову голубя. Теперь на предприятии разбираются, как такое могло произойти, сообщил представитель завода.

Фотография открытой консервной банки, в которой лежит голова голубя, сначала разошлась по соцсетям. Ее разместила студентка, которая решила поужинать и открыла банку с надписью "Белгородские овощи".

ОАО "Белгородские молочные продукты" выпускает консервы под маркой с таким названием. "Будем разбираться", — сказал представитель предприятия.