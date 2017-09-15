В Европарламенте создали группу дружбы с Молдовой

В Европарламенте создана группа дружбы с Молдовой. Автор инициативы - румынский евродепутат Норика Николай - заявила, что задача объединения - продвигать вступление Молдовы в ЕС.

"Группа создана. Надеюсь, что в ближайшие две недели мы соберемся и обсудим план мероприятий, которые сделают интересы Молдовы более заметными в Брюсселе - в Европаламенте и Еврокомиссии", - сказала евродепутат Норика Николай.



По словам Норики Николай, Молдова может рассчитывать на поддержку множества евродепутатов. Это первая такая группа в Европарламенте.



