В Одессе произошел пожар в муниципальном детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" на улице Дача Ковалевского.
При разборке конструкций уничтоженного огнем здания были обнаружены тела двух погибших детей. Спасаясь о пожара, еще двое несовершеннолетних получили травмы — их доставили в областную детскую клиническую больницу.
Всех пострадавших от пожара разместили в соседних жилых корпусах.
Советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк уточнил,что погибли две девочки. Еще один ребенок числится пропавшим без вести, передает dumskaya.net.
«Информация о якобы о переломе позвоночника у одного ребенка, что выпрыгнул из окна, спасаясь от пламени, не подтверждается. Слава Богу, с ней более или менее в порядке»,- отметил Форостяк.
Работы по разбору конструкций здания продолжаются.
Сигнал поступил не с пожарной сигнализации, а по звонку на линию «101» в 23:37. Когда прибыли первые подразделения спасателей, горел трехэтажный деревянный корпус. Огонь охватил сначала 500 квадратных метров, а затем распространился на 1000 квадратных метров. Была угроза возгорания соседних зданий
Как сообщает издание, один спальный корпус полностью выгорел и обвалился. Пожарный водоем на территории лагеря был пуст, поэтому пожарные минут 30-40 не могли начать тушение — прокладывали рукав к гидранту на другой улице.
Всего в горящем корпусе было 42 ребенка. Детей из сгоревшего корпуса разместили в других зданиях лагеря. Некоторых забрали родители.
В прошлом году в лагере построили новенькие деревянные дома.
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авторы DW