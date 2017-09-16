Трагедия в Одессе: в пожаре в спортивном лагере погибли дети

В Одессе произошел пожар в муниципальном детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" на улице Дача Ковалевского.

При разборке конструкций уничтоженного огнем здания были обнаружены тела двух погибших детей. Спасаясь о пожара, еще двое несовершеннолетних получили травмы — их доставили в областную детскую клиническую больницу.

Всех пострадавших от пожара разместили в соседних жилых корпусах.

Советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк уточнил,что погибли две девочки. Еще один ребенок числится пропавшим без вести, передает dumskaya.net.

«Информация о якобы о переломе позвоночника у одного ребенка, что выпрыгнул из окна, спасаясь от пламени, не подтверждается. Слава Богу, с ней более или менее в порядке»,- отметил Форостяк.

Работы по разбору конструкций здания продолжаются.

Сигнал поступил не с пожарной сигнализации, а по звонку на линию «101» в 23:37. Когда прибыли первые подразделения спасателей, горел трехэтажный деревянный корпус. Огонь охватил сначала 500 квадратных метров, а затем распространился на 1000 квадратных метров. Была угроза возгорания соседних зданий

Как сообщает издание, один спальный корпус полностью выгорел и обвалился. Пожарный водоем на территории лагеря был пуст, поэтому пожарные минут 30-40 не могли начать тушение — прокладывали рукав к гидранту на другой улице.

Всего в горящем корпусе было 42 ребенка. Детей из сгоревшего корпуса разместили в других зданиях лагеря. Некоторых забрали родители.

В прошлом году в лагере построили новенькие деревянные дома.