Уровень угрозы в Британии после теракта поднят до критического

Уровень террористической угрозы в Великобритании после взрыва в лондонском метро поднят с серьезного до критического, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Этот уровень является наивысшим и означает непосредственную угрозу новых нападений, напоминает ВВС.

Уровень террористической угрозы устанавливается Объединенным центром анализа терроризма, куда входят эксперты из состава полиции, разведслужб и других силовых структур.

Ранее экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и других странах) взяла ответственность за взрыв, в результате которого пострадало более 20 человек.

В пятницу утром на станции "Парсонс-грин" на западе Лондона сработало самодельное взрывное устройство. Власти назвали произошедшее терактом.

Взрыв, как выяснилось, мог быть гораздо сильнее, однако бомба сработала неправильно. По последним данным, госпитализированы 29 человек, угрозы их жизни нет.