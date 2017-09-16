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В мире увеличилось количество голодающих
// фото: DW
10:08, 16 Sep 2017
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В 2016 году в мире от голода страдали 815 млн человек или 11% населения планеты. Это превышает показатель предыдущего года на 38 млн человек, сообщает DW, ссылаясь на данные исследования, проведенного тремя структурными подразделениями ООН - Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной продовольственной программой (ВПП).

Отмечается, что в 2016 году количество людей, страдающих от голода, увеличилось впервые за десять последних лет. В 2005 году их было зафиксировано 926 млн человек, однако в последующие годы эта цифра постоянно уменьшалась.
 
Больше всего людей, страдающих от голода, живут в Азии - 520 млн человек. Однако доля таких людей является самой высокой в ​​Африке, где от голода страдают 20% населения или 243 млн человек. В Восточной Африке доля людей, страдающих от голода, достигает почти 34%. 
 
В ООН считают, что резкое обострение проблемы голода в мире связанно с военными конфликтами и климатическими изменениями, передает korrespondent.net.



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