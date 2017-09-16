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Правозащитники HRW обвинили СБУ в пытках
// фото: АР
10:10, 16 Sep 2017
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Служба безопасности Украины в течение двух дней с пытками удерживала без связи с внешним миром женщину, подозреваемую в государственной измене. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

В заявлении правозащитников говорится, что 29-летняя Дарья Мастикашева, гражданка Украины, которая живет в Москве, приезжала в августе в Днепропетровскую область к матери и сыну, а когда пыталась сесть на автобус обратно в Россию, ее задержали представители СБУ.
 
Как заявляют в HRW, родственники Мастикашевой сообщили, что два дня не имели о ней сведений. Позже женщине предъявили обвинение в государственной измене, а суд в Днепре решил поместить ее под арест.
 
"Украинские власти должны немедленно расследовать утверждения о незаконном задержании и пытках Мастикашевой. В Украине зафиксированы пытки и другие виды жестокого обращения, которые подкрепляются виртуальной безнаказанностью за такое злоупотребление", – заявил директор по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Хью Уильямсон.
 
Женщина пробудет под арестом до 16 октября в ожидании расследования, передает korrespondent.net.
 
В свою очередь, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила Радио Свобода, что обвинения в адрес спецслужбы безосновательны. 
 
"Служба безопасности действовала и действует исключительно в рамках закона, поэтому вся российская информационная пропаганда, таким образом пытается защититься от своего провала терактов, которые они планировали – мы этого не будем комментировать", – сказала она.



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