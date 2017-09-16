Выходца из Сирии объявили нежелательным лицом в Молдове

Выходец из Сирии, связанный с экстремистскими организациями, был объявлен нежелательным лицом в Молдове в течение 15 лет. Мужчина был задержан в четверг сотрудниками Бюро миграции и убежища.

По официальным данным, в апреле сириец был приговорен к восьми годам тюрьмы за мошенничество в особо крупных размерах и шантаже. Мужчина был объявлен в международный розыск в Кишиневе.

По словам сотрудников Бюро миграции и убежища, сириец въехал в нашу страну с фальшивым паспортом и скрывался на левом берегу Днестра.

Мужчина должен отбывать наказание в тюрьме Молдовы, а затем он будет депортирован.