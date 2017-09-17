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Под Кишиневом тушат возгорание сухостоя
// фото: facebook.com/aleksander kitari
14:10, 17 Sep 2017
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Пожар вспыхнул недалеко от Яловен. Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видно, что горизонт заволокло дымом.

Пресс-секретарь СЧС Лилиана Пушкашу сообщила, что возле села Сочитены Яловенского района вспыхнул сухостой. На борьбу с огнем направили три пожарных расчёта.

До 19 сентября по территории страны сохраняется угроза возникновения природных пожаров.




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    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.

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    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.

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    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.

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    РАК (22 июня - 23 июля)

    День придаст решимости Вашим действиям. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.

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    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Активный, творческий день. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

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