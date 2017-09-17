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Во Флорештском районе автомобилем придавило мужчину
// фото: АвтоПульсар
14:13, 17 Sep 2017
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50-летнего мужчину насмерть придавило автомобилем. Трагедия произошла в селе Штефэнешты Флорештского района.

По данным полиции, водитель забрался под машину, чтобы отремонтировать ее, в это время домкрат сломался, и авто упало на владельца. У погибшего осталось трое детей. Ведется следствие.




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  • ОВЕН

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    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День придаст решимости Вашим действиям. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.

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  • ДЕВА

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

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