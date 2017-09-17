В Лондоне арестован второй человек по делу о взрыве в метро

Второй человек арестован в связи со взрывом в минувшую пятницу в лондонском метро на станции "Парсонс-грин".

Как сообщает полиция Лондона, в субботу вечером в районе Хаунслоу на западе Лондона был арестован молодой человек 21 года, согласно разделу 41 Закона о терроризме. Его отвезли в отделение полиции на юге Лондона, где он продолжает оставаться. Ранее полиция английского графства Кент задержала 18-летнего мужчину в рамках расследования теракта на станции "Парсонс-грин", напоминает ВВС. В пятницу в подошедшем на станцию поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре-контейнере, похожем на контейнер из-под краски. Никто не погиб, 30 человек были госпитализированы - в основном с ожогами. Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Ответственность за нападение позже взяла на себя организация "Исламское государство", запрещенная в России и других странах. В воскресенье вооруженные офицеры британской транспортной полиции продолжаются патрулировать станции лондонского метро.

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