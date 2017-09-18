Мужчина погиб в комнате страха в Гонконге

В Гонконге 21-летний мужчина погиб в комнате страха от удара механической деталью. Как сообщают местные СМИ, во время прохождения аттракциона его задавил гроб.

Посетитель по фамилии Чэн (его имя пока не называется) был найден без сознания через пять минут после того, как зашел в аттракцион "Похороненные заживо" в знаменитом гонконгском парке развлечений Ocean Park.

Его доставили в больницу, где он позже скончался, сообщает ВВС.

Представители администрации парка утверждают, что инцидент произошел, после того как мужчина зашел в закрытую зону аттракциона.

Посетителям комнаты страха, созданной к ежегодному фестивалю в честь Хэллоуина, обещают, что те "почувствуют себя похороненными заживо, перед тем как вырваться из темной и жуткой могилы".

Как пишут местные СМИ, гости должны были сесть в каретку в виде гроба и проехать по аттракциону, включающему в себя, как говорится в описании аттракциона, "скалистый лабиринт с жуткими упырями".

Чэн был в группе посетителей, которым дали возможность испробовать аттракционы до официального открытия фестиваля, намеченного на 5 октября.

В настоящее время полиция ведет расследование, аттракцион "Похороненные заживо" закрыт.