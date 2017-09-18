В Дубае открылся первый в мире "умный" полицейский участок

Первый в мире автоматизированный полицейский участок открылся в Дубае. Об этом сообщает Gulf News.

Издание отмечает, что это первый в мире такой полицейский участок, который будет работать 24 часа в сутки, предоставляя 60 видов услуг. К примеру, сюда можно без проблем подать заявление о различных правонарушениях.

Со временем "умные" полицейские участки планируют открыть по всему городу. В полиции считают, что подобное новшество поможет разгрузить полицейских, а также поможет победить распространенное предубеждение против обращения в правоохранительные органы, пишет korrespondent.net

Напомним, в этом году в Дубаях планировали запустить первого робота-полицейского.

Эти роботы могут выполнять работу сотрудника полиции в определенных ситуациях так же, как человек.