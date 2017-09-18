Партии DA и PAS устроили беспорядки перед зданием телеканала Moldova 1

Протесты перед Национальным телевидением переросли в беспорядки. Группа манифестантов, во главе с председателем партии "Достоинство и правда" Андреем Нэстасе и лидером PAS Майей Санду, пытались ворваться в здание Молдова 1. Агрессивные политики потребовали от руководства телеканала чаще приглашать их на передачи и передавать митинг в прямом эфире.

Манифестанты пытались заехать во двор Молдова 1 на микроавтобусе, поставив таким образом под угрозу жизнь как протестующих, так и полицейских. Машину остановили, разыскивают мужчину, который был за рулем. Владельца микроавтобуса задержали, возбуждено уголовное дело, пишет publika.md.



Недовольные и агрессивные протестующие напали на полицейских.



Как сообщил глава Генерального инспектората полиции, водителя микроавтобуса допросили. Это - 43-летний житель Хынчешт, сторонник платформы DA. По данным полиции, он пытался скрыться, нарушил правила дорожного движения, был остановлен патрульными инспекторами и отправлен в участок.



"Водитель транспортного средства, микроавтобуса марки Мерседес, пытался прорваться через кордон на машине. Это статья по факту применения насилия в отношении полицейских при исполнении. Этот гражданин проходит также по уголовному делу 24 апреля, у него статус обвиняемого, а дело находится в суде", - глава ГИП Александр Пынзарь.



Директор национального телевидения Екатерина Стратан заявила, что требование лидеров протестующих предоставить им больше эфирного времени является прямым вмешательством в редакционную политику. Глава телеканала отметила, что все действия оппозиционных партий были отражены в информационных выпусках.



"Только на этой неделе Молдова 1 практически ежедневно освещала события, проводимые партиями PAS и DA. Я вышла к протестующим поговорить цивилизованно, но, к сожалению, из-за их агрессивного настроя диалога не получилось ", - директор телеканала Moldova 1 Екатерина Стратан.



Во время митинга на государственном телевидении шел специальный выпуск о протестах.





