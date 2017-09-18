Новые обучающие компьютерные программы для школ в Яловенском районе

В школах и детских садах Яловенского района появятся обучающие компьютерные программы, в которые включена необходимая для учителей и учеников информация.

"Образовательный софт содержит лекции, семинары, лабораторные работы. Даже ученик сможет выбрать для себя подходящие опции, в зависимости от уровня подготовки", - академик Игорь Ефтодиев.



Благодаря готовой программе преподаватели смогут проводить презентации, интерактивные и практические занятия, а также оценивать собственные знания.



"Уровень образования станет выше, а учеников можно будет подготовить к полноценной жизни в современном обществе", - директор лицея им. П. Штефэнукэ, Яловены Вера Бэлан.



Программа включает цифровую версию всех школьных учебников.



Проект стоит более двух миллионов леев.



"Технику установят и в детских садах, обучат двух-трех воспитателей, которые затем проинструктируют остальных коллег", - председатель Яловенского района Анатолий Димитриу.



До конца осени власти Яловенского района планируют внедрить образовательные программы примерно в 70-ти школах и детских садах.



