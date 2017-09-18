В Одессе после пожара проверят все школы и больницы

Структурные подразделения мэрии Одессы получили распоряжение проверить совместно с ГСЧС все места массового скопления людей.

Об этом в ходе аппаратного совещания в муниципалитете сообщил вице-мэр Олесь Янчук, который проводил его вместо мэра Геннадия Труханова, пишет Думская.

По словам Янчука, ужасная трагедия в лагере Виктория должна стать уроком, и подобное повторяться не должно, пишет korrespondent.net

"Мы все несем моральную ответственность, но есть лица, которые должны ответить перед законом, – подчеркнул он. – В настоящее время взяты под стражу директор Виктория и лицо, отвечавшее за пожарную безопасность, ушла в отставку директор департамента образования и науки, отстранен от выполнения обязанностей руководитель Киевской райадминистрации".

Проверять в первую очередь будут сады, школы, кружки детского творчества, больницы, поликлиники.

Также отмечается, что мэр Труханов на аппаратное совещание не явился из-за того, что он находится на мероприятиях Ассоциации городов Украины.