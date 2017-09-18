Назван главный сценарий конца человеческой цивилизации

Ученый из Массачусетского технологического института в США Макс Тегмарк в интервью IEEE Spectrum очертил основной сценарий вероятного конца человеческой цивилизации в будущем. По его мнению, наибольшую опасность для человека представляет искусственный суперинтеллект.

Сообщается, что именно об этом идет речь в недавно выпущенной физиком-теоретиком книге "Жизнь 3.0".

Тегмарк подразумевает в своей книге суперинтеллект, наделенный сознанием: "Когда я говорю о сознании, я просто имею в виду субъективный опыт: он чувствует себя чем-то вроде меня".

Он также подчеркивает, что исследование искусственного интеллекта зачастую игнорирует проблему сознания, и не обращает внимания на отличия бессознательной и сознательной обработки информации, которая характерна для живой и неживой природы, пишет korrespondent.net.

В связи с этим ученый призывает человечество задуматься о своем будущем, которое связано с искусственным интеллектом.

"Просто потому, что мы не знаем, что пойдет не так, не означает, что мы не должны об этом думать", - отмечает он.