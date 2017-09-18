Китаец пытался вывезти из РФ партию поддельных молдавских леев

В России сотрудники таможенного поста "Аэропорт Толмачево" обнаружили у гражданина Китая, который планировал вылететь на родину рейсом Новосибирск – Шанхай, партию молдавских лей и более 900 листов с купюрами украинских гривен. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

"Заключение эксперта сомнения подтвердили – валюта Молдовы в сумме 4,6 тысяч лей оказалась поддельной, а 920 листов с напечатанными на них купюрами Украины в 5, 10 и 20 гривен – подлинными. Каким образом в руки гражданина Китая попали листы с неразрезанными на купюры украинскими деньгами и с какой целью он вез на родину поддельные молдавские леи, предстоит выяснить следствию", – говорится в сообщении.

В действиях гражданина КНР усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (перевозка и хранение поддельной иностранной валюты в целях сбыта).

Все купюры были изъяты. Проверку проведут сотрудники МВД, пишет korrespondent.net