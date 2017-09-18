В Украину прибыло еще одно судно с импортным углем

В Украину прибыло четвертое судно с антрацитом из Южно-Африканской республики ЮАР для энергохолдинга ДТЭК. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что это уже четвертая партия южноафриканского антрацита в рамках программы по подготовке наших ТЭС к прохождению отопительного сезона.

По словам коммерческого директора ДТЭК Энерго Виталия Бутенко, ожидается еще один балкер с 75 тыс. тонн антрацита, пишет korrespondent.net

"После потери наших антрацитовых шахт и увеличения нагрузки на марку Г, импорт угля является вынужденным хотя и временным решением для нашей компании. Наша главная задача – пройти зиму и обеспечить население электроэнергией и теплом", – сказал он.

Топливо будет направлено на склады Приднепровской и Криворожской ТЭС.

В сообщении уточняется, что ДТЭК продолжает работу по переводу энергоблоков теплоэлектростанций с антрацита на газовый уголь, который добывается в украинских шахтах, и первыми в инвестиционной программе перевода уже стоят 2 блока Приднепровской ТЭС.