Названы лауреаты премии "Эмми"

Состоялось традиционное вручение премии "Эмми", которую ежегодно вручают за достижения в области телевизионных шоу и сериалов в США. В этом году главную награду получил сериал "Рассказ служанки".

А в номинации "Лучшая актриса драматического сериала" победу одержала Элизабет Мосс, исполнившая главную роль в этом же сериале.

Лучшим комедийным сериалом был признан "Вице-президент", а лучшей актрисой в этом жанре стала Джулия Луис-Дрейфус. Она удостоилась этой награды в шестой раз подряд, сообщает korrespondent.net

В номинации "Лучший актер в драматическом сериале" победителем был признан Стерлинг Браун, снявшийся в сериале "Это мы". А в категории "Лучший комедийный актер" лидировал Дональд Гловер (сериал "Атланта").

Лучшим мини-сериалом признана работа "Большая маленькая ложь", а исполнившая в нем главную роль Николь Кидман получила приз как "Лучшая актриса в мини-сериале". При этом лучшим актером, сыгравшим в этом жанре, стал Риз Ахмед за работу в мини-сериале "Однажды ночью".

Также были названы победители в категориях лучшего актера и актрисы второго плана в комедийном сериале. Лидерами стали Алек Болдуин и Кейт Маккиннон