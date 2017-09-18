В суд направлено дело экс-мэра Трушен и кадастрового инженера

Бывший мэр Трушен и кадастровый инженер предстанут перед судом за мошенничество и присвоение чужого имущества. Если они будут признаны виновными, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, обвиняемые были задержаны в ноябре 2016 года. По данным следствия, они незаконно продавали земельные участки для строительства жилых домов, а в документах указывали, что земельные участки распределяются бесплатно. Участки были проданы через третьих лиц, по цене 10-15 тыс. долларов, передает ipn.md.



В ходе следствия были собраны доказательства, касающиеся 13 участков из резерва местного публичного управления, цена которых составляет в целом 1,6 млн. леев. Еще 40 участков стали субъектами дополнительного расследования в рамках нового уголовного дела.



С целью возмещения причиненного в результате преступления ущерба, было конфисковано расхищенное имущество и собственность подсудимых.



В период 1999-2011 годов мэрию Трушен возглавлял Михаил Секриеру.