Американские полицейские застрелили студента

В американском штате Джорджия полицейские застрелили 21-летнего студента Скаута Шульца после того, как он отказался бросить нож. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает CNN.

Отмечается, что в полицию города Атланта поступило сообщение о вооруженном молодом человеке в районе кампуса Технологического института Джорджии. Прибывшие на место полицейские обнаружили студента с ножом.

Правоохранители потребовали от Шульца бросить нож, однако он двинулся в их направлении. После нескольких предупреждений полицейский выстрелил в студента.

Шульц скончался позднее в госпитале. Бюро расследований штата проводит проверку по факту инцидента, сообщает korrespondent.net